МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Законопроект о значимых информационных ресурсах относит к таковым IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая Яндекс и Mail.ru, рассказал автор проекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ был внесен в Госдуму в пятницу.

"В первую очередь это компании, IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, то есть для которых российский рынок является основным. Здесь очень важно понимать, вот есть Facebook — международная компания, которая ориентирована на многие рынки, и российский рынок является одним из многих. А есть компании, которые занимают большие секторы новой экономики, российской новой экономики. Как пример, Яндекс или как пример Mail.ru Group, которые являются значимыми, стратегическими я бы даже сказал, предприятиями для российского IT-рынка", — сказал РИА Новости Горелкин.

В законопроекте отмечается, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций.

Парламентарий добавил, что такие компании обрабатывают огромные объемы персональных данных граждан РФ, в частности, платежной системой Яндекса "пользуются миллионы человек".

"Если компания, например гипотетически, решает продать такую систему или часть иностранному собственнику, это напрямую затронет интересы нашего государства. Иностранный игрок фактически получит рычаг воздействия на нашу финансовую систему, это как пример. И все эти сервисы, они будут расти, сегодня это в районе 5% ВВП, а завтра, через 10 лет это могут быть совершенно другие цифры, это будет расти и дальше", — пояснил депутат.

Mail.ru Group уверена, что законопроект об ограничении доли иностранных акционеров в значимых информационных ресурсах РФ не затронет компанию.

"Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Государственной Думой в текущей редакции. Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий", — сказали в пресс-службе компании.

"При этом отметим, что на данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется — предусмотренная законопроектом правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию", — добавили в Mail.ru Group.