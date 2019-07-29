МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ФАС с учетом поправок Минкомсвязи подготовила новую версию законопроекта по предустановке российского софта на смартфоны, планшеты и компьютеры, согласно которой выбор ПО фактически должен оставаться за потребителями устройств, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

"Порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств",- отметил Голомолзин.

В ФАС считают, что к типам предустановленного ПО могут относиться поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети. При этом порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним, согласно законопроекту, будет определять правительство. Итоговый проект в правительство внесет Минкомсвязь. Он будет обсуждаться на совещании в Аналитическом центре при правительстве 31 июля.

В августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, предусматривающий требования, чтобы в смартфонах и компьютерах предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС. Служба предлагала предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. В апреле глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не видит острой потребности в инициативе по предустановке российских приложений на ввозимые в РФ смартфоны и планшеты.