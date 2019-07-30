МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2019-2020 финансового года (с 1 апреля по 30 июня 2019 года) сократилась почти в 1,5 раза и составила 152,122 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в апреле-июне составила 119,22 (1,09 доллара) иены против 174,8 иены (1,6 доллара) за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 18,4% и составила 230,925 миллиарда иен (2,1 миллиарда долларов). Объем продаж Sony сократился на 1,4% и составил 1,925 триллиона иен (17,7 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует, что по итогам текущего финансового года чистая прибыль составит 500 миллиардов иен (4,6 миллиарда долларов) против 916,3 миллиарда иен (8,4 миллиарда долларов) в 2018-2019 финансовом году. Таким образом, апрельский прогноз по чистой прибыли остался без изменений. Выручка по итогам текущего финансового года, согласно новому прогнозу, составит 8,6 триллиона иен (79,1 миллиарда долларов) против 8,665 триллиона иен (79,7 миллиарда долларов) годом ранее. В апреле компания прогнозировала показатель на уровне 8,8 триллиона иен (81 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.