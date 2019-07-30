МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, во втором квартале 2019 года снизилась в годовом выражении в 3 раза и составила 106 миллиардов вон (123,6 миллиона долларов), следует из отчетности компании.

Операционная прибыль LG выросла в годовом выражении на 15,4% и составила 652,3 миллиарда вон (559,4 миллиона долларов). Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 4,1% в годовом выражении, достигнув значения в 15,63 триллиона вон (13,4 миллиарда долларов), следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.