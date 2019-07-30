МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов за первое полугодие может составить 17,346 миллиарда рублей.

Акционеры МТС на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2018 года в размере 19,98 рубля на акцию (39,96 рубля на АДР) на общую сумму 39,927 миллиарда рублей.

Таким образом, в 2019 календарном году общие дивидендные выплаты МТС составят 57,273 миллиарда рублей, или 28,66 рубля на одну обыкновенную акцию.