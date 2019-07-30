МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Институт развития интернета (ИРИ) нашел российские альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в девяти из 12 категорий, этот перечень будет направлен в Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве РФ, говорится в сообщении ИРИ.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина писала, что ведомство с учетом поправок Минкомсвязи подготовило новую версию законопроекта по предустановке российского софта на смартфоны, планшеты и компьютеры, согласно которой выбор ПО фактически должен оставаться за потребителями. К типам предустановленного ПО могут относиться поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и соцсети. При этом порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним будет определять правительство. Итоговый проект в правительство внесет Минкомсвязь. Он будет обсуждаться на совещании в Аналитическом центре при правительстве 31 июля.

"Эксперты ИРИ представили список альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений. Обзор произведен с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, продаваемые в стране", — говорится в сообщении ИРИ.

В нем уточняется, что для оценки использовались комплексные критерии, включая заявленную функциональность сервисов, востребованность у пользователей, их актуальность для потребителя. Анализ проводился по направлениям: браузер/поиск, электронная почта/web-сервис, облачное хранилище, карты, социальные сети, средства видеохостинги, офисные редакторы, мессенджеры и др.

Так, к примеру, в категории "браузер/поиск" ИРИ указывает российские "Яндекс", "Спутник", "Рамблер"; в категории "мессенджер" — ICQ, "ТамТам", "Диалог"; "платежи" — Mir.Pay; "редакторы документов" — "Мой офис"; "соцсети" — "Вконтакте" и "Одноклассники"; "антивирусы" — Kaspersky и Dr.Web.

"Пользователи должны получить право выбора, проголосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций. Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками. Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее", – приводятся в сообщении слова гендиректора ИРИ Сергея Петрова.

Он заметил, что Южная Корея, например, имеет госрекомендации по предустановке приложений на свои смартфоны. Российский же рынок сохраняет открытость и готовность к ведению деловых отношений со всеми партнерами. При этом, по мнению Петрова, необходимо объективно оценить в этом процессе место отечественных разработок. "Вопрос создания единого реестра актуален и должен быть поднят в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей зарубежных компаний", — полагает Петров.