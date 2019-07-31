МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сократил чистую прибыль во втором квартале 2019 года в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 5,18 триллиона вон (около 4,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль компании в годовом выражении упала в 2,25 раза, до 6,6 триллиона вон (около 5,6 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась на 4%, до 56,13 триллиона вон (около 47,5 миллиарда долларов).

Компания отмечает падение выручки подразделения по производству полупроводников — на 27% в годовом выражении, до 16,09 триллиона вон (13,6 миллиарда долларов). "Слабое состояние рынка чипов памяти и снижение цен сохранялись", — написала Samsung в своем релизе.

В начале июля Samsung Electronics прогнозировала, что выручка во втором квартале 2019 года составила 56 триллионов вон (47,9 миллиарда долларов), а операционная прибыль — 6,5 триллиона вон (5,6 миллиарда долларов).

Акции компании дешевеют на бирже Сеула на 2,7%.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.