МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сделка по покупке Сбербанком доли в Rambler Group может быть закрыта к концу лета, заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками топ-менеджер крупнейшего российского банка.

Сбербанк в конце апреля подписал с Rambler Group юридически обязывающие документы об инвестициях в капитал группы, в результате сделки Сбербанк получит 46,5% Rambler Group, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital – составят 46,5% и 7% соответственно. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале текущего года. Глава Сбербанка Герман Греф позже отмечал, что часть средств будет направлена на выплату долга Rambler Group и после закрытия сделки долг компании будет полностью погашен.

"Что касается Rambler, мы находимся на последней стадии завершения сделки. Я считаю, что мы закроем сделку к концу лета", — сказал топ-менеджер.

Стороны не раскрывают сумму сделки. В конце апреля зампред крупнейшего российского банка отмечал, что сумма сделки по инвестициям Сбербанка в Rambler Group составит примерно 1% чистой прибыли банка за год.