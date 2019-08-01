МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Twitter оплатил штраф в размере 3 тысяч рублей за отказ предоставить сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Twitter оплатил штраф. В минувшую пятницу деньги поступили на счет казначейства", — сказал Ампелонский.

В начале апреля Мировой суд в Москве наложил на Twitter штраф в 3 тысячи рублей за отказ предоставить сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей. Максимальный штраф по этой статье составляет 5 тысяч рублей. На суде представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство запрашивало у компании ряд сведений касательно локализации серверов с персональными данными российских пользователей, но нужную информацию не получил. Представители Twitter, в свою очередь, настаивали, что в деле нет состава правонарушения. Виновной себя компания не считает. По заверениям адвокатов, Twitter всегда "оперативно реагировал на все претензии" и "готов вести переговоры". Позднее компания оспорила решение о штрафе, но суд оставил решение о штрафе без изменений.

Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует закон. Не получив "конкретного ответа", в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться.

Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.