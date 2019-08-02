МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО во втором квартале выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 80,16 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль увеличилась на 40% — до 4,319 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 13% — до 27,162 миллиарда рублей.

По РСБУ чистая прибыль "Ростелекома" за первое полугодие 2019 года выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,454 миллиарда рублей.

Выручка компании при этом увеличилась на 2,2%, до 147,646 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 138,774 миллиарда рублей, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль снизилась на 7,6%, до 8,871 миллиарда рублей.

"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала компании, ВЭБ — 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" — 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.