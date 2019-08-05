МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российская ABBYY (разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики) приобрела американскую компанию TimelinePI – создателя платформы для комплексного анализа бизнес-процессов, говорится в сообщении ABBYY.

Сумма и другие условия сделки не разглашается. Отмечается, что сооснователи TimelinePI Скотт Опитц и Алекс Элкин присоединяются к ABBYY и будут развивать продуктовую линейку ABBYY. "Экспертиза ABBYY в области искусственного интеллекта и machine learning в сочетании с многолетним опытом создания корпоративных решений и доступом к рынкам позволит достичь синергического эффекта и придаст дополнительный импульс динамично развивающемуся решению TimelinePI", — рассчитывают в компании.

ABBYY отмечает, что приобретение TimelinePI – стратегическая инвестиция в новое для компании направление — активно развивающийся рынок интеллектуальных решений и методов глубинной аналитики бизнес-процессов. По оценке Gartner, приведенным в сообщении, в 2018 году мировой рынок этих программ составил 160 миллионов долларов. Аналитики Research and Markets прогнозируют, что к 2023 году он достигнет 1,42 миллиарда долларов и будет расти более, чем на 50% ежегодно.

В сообщении поясняется, что платформа TimelinePI умеет визуализировать, количественно оценивать и понимать, как работает весь спектр процессов в организации. Решение в реальном времени предоставляет подробную информацию о производительности сотрудников, узких местах и возможных рисках для бизнеса. В сочетании с технологиями интеллектуальной обработки информации ABBYY платформа позволит компаниям различных отраслей лучше понимать структуру бизнес-процессов, повышать операционную эффективность, качество обслуживания и быстрее предоставлять сервисы.

"Мы видим растущий спрос на инструменты интеллектуальной аналитики бизнес-процессов со стороны заказчиков в России. Реальные процессы, особенно в крупных компаниях, не всегда полностью совпадают с регламентами. Платформа TimelinePI, как навигатор, анализирует и предлагает оптимальный путь для решения бизнес-задач. Когда процессы пусть и сложны, но понятны и прозрачны, их можно действительно эффективно автоматизировать с помощью интеллектуальных технологий, и как результат, снижать затраты", – приводятся в сообщении слова гендиректора ABBYY Россия Дмитрий Шушкин.

Компания ABBYY – разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Головные офисы компании расположены в России (Москва), в Северной Америке (Милпитас, штат Калифорния) и Европе (Мюнхен, Германия).