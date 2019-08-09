МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Apple рассчитывает, что расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердит наличие равных возможностей у всех разработчиков приложений для iOS, говорится в комментарии Apple.

Ранее в четверг ФАС сообщила, что возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". Служба назначила рассмотрение дела на 13 сентября 2019 года.

"Мы уверены, что расследование (ФАС — ред.) подтвердит, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в AppStore. Мы относимся ко всем разработчикам одинаково и вкладываем большие средства в создание безопасного и надежного пространства, где пользователи могут находить и скачивать разнообразные приложения", — прокомментировала Apple.

Компания отмечает, что недавно обновила свои "Рекомендации для приложений с функцией родительского контроля", потому что технология, которую они используют, может привести к серьезным последствиям для конфиденциальности и безопасности пользовательских данных. При этом, как утверждает Apple, "Лаборатория Касперского" не представила обновлений для соответствия их приложения новым правилам.

"Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений", — утверждает Apple.

При это, как отмечает Apple, другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены, и в настоящее время доступны в App Store.