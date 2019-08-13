МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "Управляющая компания "Сибэнергомаш" ввел в отношении крупной российской IT-компании "Техносерв АС", ранее принадлежавшей бывшим основным акционерам Промсвязьбанка братьям Ананьевым, начальную процедуру банкротства — наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил задолженность перед заявителем в размере более 2,2 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов "Техносерва". Суд утвердил временным управляющим Василия Зайцева. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 13 февраля.

Суд во вторник отклонил ходатайство должника о приостановлении производства до рассмотрения его иска к УК "Сибэнергомаш" с требованием обязать принять отступное в зачет денежных обязательств. Соответствующее условие содержалось в договоре "Техносерва" с первоначальным кредитором — банком "Глобэкс".

Представитель УК "Сибэнергомаш" заявил, что обстоятельства, на которые ссылается должник, уже рассматривались судами, в том числе, в деле по иску "Техносерва" к Связь-банку как провопреемнику "Глобэкса". По словам юриста, суды пришли к выводу, что соглашение об отступном "не распространяется на текущего кредитора".

После начала санации Промсвязьбанка в 2017 году и введения в него временной администрации братья Ананьевы разделили активы, при этом компания "Техносерв" и IT-бизнес отошли Алексею Ананьеву. Он был генеральным директором компании до декабря прошлого года, сейчас эту должность занимает Дмитрий Трошенков. ВТБ принадлежит 40% группы.

Группа компаний "Техносерв" внедряет и развивает информационные и инженерные системы на основе собственных технологических разработок, а также решений мировых лидеров: APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi Vantara, HP, Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft<MSFT>, Oracle.