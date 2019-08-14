МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания Facebook платила сотням подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей соцсети, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, внештатные сотрудники были "сбиты с толку" поставленной перед ними задачей, так как им было неизвестно, каким образом компания получала эти аудиозаписи и зачем она их расшифровывает.

Сама компания Facebook подтвердила, что расшифровывала аудиосообщения, при этом пообещала, что больше не будет их слушать. "Мы прекратили слушать голосовые сообщения больше недели назад", — приводит агентство заявление компании. Вместе с тем в заявлении отмечается, что пользователи, чьи сообщения расшифровывались, сами давали на это согласие в приложении Facebook Messenger, а подрядчики, в свою очередь, проверяли, корректно ли искусственный интеллект компании Facebook расшифровывает анонимные аудиосообщения.

Отмечается, что Facebook не уведомила своих пользователей, что третьи лица могут иметь доступ к их аудиосообщениям, что заставляло подрядчиков считать, что они выполняют "неэтичную" работу.

По словам источников агентства, среди тех компаний, которые занимались расшифровкой сообщений, калифорнийская TaskUs Inc. Facebook является ключевым ее клиентом и использует TaskUs для просмотра сообщений, которые могу нарушать политику соцсети, сообщает Блумберг.

Ранее агентство сообщило, что американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения. Компания объявила, что приостановила программу, в рамках которой ее подрядчики занимались прослушиванием части команд пользователей Siri с целью улучшения работы помощника. В Apple уточнили, что анализируется около 1% команд, отданных целенаправленно.