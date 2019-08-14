МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei совместно с российской интернет-компанией "Яндекс" разрабатывают картографический сервис Huawei Map Kit, который поможет ей избавиться от зависимости от Google. Как сообщает China Daily со ссылкой на источники, Huawei Map Kit будет готов к октябрю этого года.

Предполагается, что новая услуга создается не напрямую для конечных пользователей, а скорее для разработчиков сторонних приложений, которые используют геолокацию и картографию. Они смогут использовать возможности Huawei Map Kit. Сервис будет доступен на 40 языках и предоставит полноценную навигацию с рядом весьма сложных функций, в том числе, связанных с дополненной реальностью и возможностью отображения дорожной разметки.

Услугу подключат к картографическим сервисам в 150 странах и регионах. При этом сервис будет активно сотрудничать с местными компаниями. В частности, в число компаний-разработчиков нового картографического сервиса наряду с "Яндексом" входит американский агрегатор путешествий Booking Holdings, сообщает издание.

Ранее в Huawei официально подтвердили сотрудничество с "Яндексом" в ряде проектов. Так, в смартфонах китайской компании может "поселиться" голосовой ассистент "Алиса".



