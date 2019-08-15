ВАШИНГТОН, 15 авг — ПРАЙМ. Компания Microsoft обновила свою политику использования личных данных, добавив туда согласие пользователя на обработку аудиозаписей, которые сделаны с помощью голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, сообщает в четверг издание Vice.

Ранее издание обнаружило, что подрядчики Microsoft прослушивают аудиозаписи, полученные через эти программы. В компании признали, что им следовало "лучше указать на то, что иногда люди могут знакомиться с содержанием" записей.

В новой редакции политики использования личных данных говорится, что компания может обрабатывать их "как автоматически, так и вручную (человеком)".

За последнее время такие крупные компании, как Apple, Google и Facebook, объявили о приостановке своих программ, в рамках которых их подрядчики прослушивали аудиозаписи общения пользователей с голосовыми помощниками и другими продуктами. Это последовало за сообщениями о том, что де-факто объектом прослушивания становились не только команды, но и другие разговоры людей, когда устройства были активированы. Microsoft в свете этой ситуации не отказалась от этого.