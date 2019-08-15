МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня) составила 162 миллиона долларов, в 2,1 раза превысив показатель годичной давности, говорится в отчетности компании.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что чистая прибыль компании составит 154 миллиона долларов.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,37 доллара против 0,65 доллара за три месяца годом ранее. Выручка Lenovo в годовом выражении при этом выросла на 5% — до 12,5 миллиарда долларов. Lenovo отметила, что в минувшем квартале ее доля на рынке персональных компьютеров достигла рекордно высокого показателя в 25,1%.

Компания отмечает наличие макроэкономических рисков для своей деятельности, связанных с текущими торговыми переговорами с США, изменениями в импортных пошлинах и общей геополитической неопределенностью.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.