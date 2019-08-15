МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei планирует нанять около 1,5 тысячи специалистов в российские центры исследований и разработок (R&D-центры) в ближайшие шесть лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в России.

"Huawei планирует нанять около 500 человек в локальные R&D-центры до конца года. Кроме этого, компания займется плотным сотрудничеством с российскими научными сообществами, университетами и другими исследовательскими центрами. В течение следующих пяти лет мы планируем привлечь к работе в R&D более 1000 новых специалистов", — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время у компании в России работают два R&D-центра: в Москве и Санкт-Петербурге. Общая численность сотрудников центров — 550 человек.

"Расширение локальной научно-исследовательской базы откроет новые рабочие места для талантливых ученых, которые будут работать над изучением передовых технологий в России, при этом разрабатывая решения, отвечающие требованиям мировой ИКТ-индустрии", — добавил представитель Huawei.