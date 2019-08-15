МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня) выросла почти в 2,5 раза в годовом выражении и составила 21,252 миллиарда юаней (3,096 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,1 юаня (0,15 доллара) против 0,41 юаня (0,06 доллара) по итогам аналогичного периода 2018-2019 фингода. Выручка Alibaba при этом выросла на 42%, до 114,924 миллиарда юаней (16,74 миллиарда долларов). Скорректированная EBITDA выросла за указанный период на 34% и достигла 39,238 миллиарда юаней (5,716 миллиарда долларов).

"У Alibaba был отличный квартал, мы увеличили нашу клиентскую базу до 674 миллионов активных потребителей в год", — приводятся в релизе слова гендиректора группы Даниэля Чжана (Daniel Zhang).

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.