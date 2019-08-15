ЛОНДОН, 15 авг — ПРАЙМ. Один из сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) подвергся хакерской атаке, в результате которой могут быть скомпрометированы данные 481 пользователя, говорится в сообщении ЕЦБ.

Уточняется, что атаке злоумышленников подвергся сайт Интегрированного справочника банковской отчетности (Bank Integrated Reporting Dictionary, BIRD).

"Затрагиваемая информация состоит из адресов электронной почты, имен и должностей подписчиков. ЕЦБ связывается с людьми, чьи данные могли быть затронуты", — отметили в банке, добавив, что сайт BIRD временно закрыт.

Это второй случай за последние пять лет, когда вебсайты европейского банковского регулятора становятся целью для хакерских атак.

Регулятор также подчеркнул, что сайт BIRD физически отделен от других внешних и внутренних систем ЕЦБ, что минимизирует риски для других его вебсайтов.