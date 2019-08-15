МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Исследователи из компании VPNMentor, занимающейся вопросами кибербезопасности, обнаружили крупную утечку личной информации и биометрических данных. Как сообщает издание The Guardian, cотрудники фирмы получили доступ к базе данных Biostar 2 с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран. В общей сложности в сети было обнаружено 23 гигабайта данных, содержащих почти 30 миллионов записей, утверждают в VPNMentor.

Biostar 2 принадлежит южнокорейской компании Suprema. Данная платформа претендует на лидерство на европейском рынке биометрических систем контроля доступа. Biostar 2 использует отпечатки пальцев или сканирование лица для "умных" дверных замков, что позволяет компаниям самостоятельно организовывать контроль доступа к своим офисам или складам. Система также используется британской полицией и несколькими оборонными компаниями и банками.

Исследователи отмечают, что биометрическая информация уже никогда не может стать конфиденциальной после такой утечки. Неизвестно, как долго данные были в открытом доступе, а также из-за типа оказавшихся в интернете сведений. Всё дело в том, что в отличие от паролей или техники, поменять свой облик и отпечатки пальцев невозможно. Специалисты отмечают, что украденные отпечатки пальцев и изображения владельцев могут быть использованы в криминальных целях.