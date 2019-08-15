МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые затраты на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — на оборудование, программное обеспечение, услуги и телекоммуникационные сервисы — достигнут 4,8 триллиона долларов в 2023 году, несмотря на торговую войну США и КНР, прогнозирует в своем исследовании аналитическая фирма International Data Corporation (IDC).

"Несмотря на замедление мировой экономики и… торговую войну между США и Китаем, затраты на ИКТ, как ожидается, сохранят устойчивый рост в ближайшие пять лет. Мировые затраты на ИКТ будут расти среднегодовыми темпами роста в 3,8% в 2019-2023 годах и достигнут 4,8 триллиона долларов в 2023 году", — отмечается в релизе.

По словам программного менеджера группы Customer Insights and Analysis в IDC Серены Да Ролд (Serena Da Rold), условия на глобальном рынке остаются нестабильными, и, хотя во многих странах экономика в целом улучшается, неопределенность в отношении краткосрочных экономических и деловых перспектив растет.

"Индикаторы доверия колеблются ежемесячно, в зависимости от краткосрочных показателей, начиная от спекуляций по поводу тарифов и торговых войн, и заканчивая политическими действиями… Цифровая трансформация и внедрение технологий автоматизации будут стимулировать инвестиции в приложения, аналитику, межплатформенные ПО и программы управления данными, а также увеличивать спрос на сервера и хранилища", — приводятся ее слова в релизе.

Согласно исследованию, примерно две трети всех расходов на ИКТ придется на коммерческие покупки. В частности, компания ожидает роста покупок на запланированные обновления и новые инвестиции в технологии и услуги, которые обеспечивают цифровую трансформацию бизнес-моделей, продуктов и услуг. По прогнозу IDC, мировые затраты на цифровую трансформацию в 2019 году достигнут 1,18 триллиона долларов.

Наибольший объем затрат на ИКТ придется на США — 1,66 триллиона долларов в 2023 году. Западная Европа станет вторым регионом по объему инвестиций в это направление — 927 миллиардов долларов в отчетный период, а Китай окажется на третьем месте с расходами в размере 618 миллиардов долларов.