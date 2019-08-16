МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных — отпечатка пальца и изображения лица. Подробное описание такой технологии оплаты содержится в обновленных условиях проведения расчетов, размещенных на сайте банка.

Оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Чтобы расплатиться в магазине с помощью биометрии, нужно предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе банка, уточняется в условиях. После того, как держатель вставит карту в ридер биотерминала, на дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.

"Держатель два раза вводит придуманный им пароль, который впоследствии будет использоваться для аутентификации и подтверждения полномочий держателя карты на совершение операции оплаты или операции отмены с использованием биометрического метода идентификации, сканирует любой ранее незарегистрированный отпечаток пальца руки или лицо с помощью биометрического сенсора и подтверждает операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода", — описывает банк технологию.

При этом операция возврата не может быть осуществлена с использованием биометрического метода идентификации, а только при предъявлении банковской карты.

Сбербанк и "Азбука вкуса" запустили оплату с помощью биометрии еще в сентябре 2016 года. Тогда в пресс-релизе Сбербанк указывал, что планирует продолжить внедрение биометрических способов оплаты в торговом эквайринге. Сейчас оплата с помощью отпечатка пальца доступна в нескольких десятках магазинов в Москве.