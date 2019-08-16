МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Пользователи почтовой службы Gmail из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои в работе службы наблюдаются с 10.17 мск. О проблемах сообщают пользователи из Нидерландов, Филиппин, Малайзии, США, Таиланда, Японии, Шри-Ланки и Австралии. В России, согласно данным Downdetector, сбои не зафиксированы.

Большинство пользователей (47%) жалуются на проблемы с авторизацией, также у пользователей возникают проблемы с получением сообщений (31%) и сайтом службы (21%).

Gmail — почтовая служба Google.