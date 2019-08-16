МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские банки — участники ассоциации "Финтех" (АФТ) одобрили концепцию открытых программных интерфейсов для своих приложений (open API) и уже готовы начать пилотные проекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.

Банки с помощью API (от англ. application programming interface) могут предоставлять различного рода готовые сервисы. Например, компаниям типа Booking.com или Uber — возможность приема к оплате банковских карт, компаниям Facebook или "Одноклассники" – реализовать сервисы перевода средств между участниками социальной сети, пояснял ЦБ в одном из своих аналитических материалов.

"Важный итог заседания наблюдательного совета АФТ — одобрение "Концепции открытых API". Концепцию разработали участники ассоциации "Финтех" — участники российского финансового рынка. Участники АФТ видят перспективы от внедрения и развития открытых API в России и собираются запустить пилотные проекты с применением этой технологии", — сообщает ассоциация.

Как отмечает в релизе АФТ директор по инновациям Росбанка Ольга Махова, в момент внедрения технологии могут возникнуть дополнительные издержки. Кроме того, распространение на весь рынок потребует от банков в целом гораздо большей эффективности, однако в конечном счете повысит общий уровень технологий, полагает она.

"Эта технология придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и клиентоориентированных продуктов и услуг", — прокомментировала в свою очередь зампред правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

В настоящий момент в АФТ разрабатываются отраслевые стандарты открытых API, содержащие требования к информационной безопасности и модели данных. "Проработанные принципы и подходы к внедрению открытых API будут направлены в виде рекомендаций в Банк России", — отметила управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова.