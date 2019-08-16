МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Среди 100 самых популярных по объему аудитории мобильных приложений больше всего времени российские пользователи проводят в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты Mediascope.

Gardenscapes — мобильная игра от компании Playrix, которая совмещает в себе жанр головоломки и симулятора. На втором месте оказался сиквел Gardenscapes — игра Homescapes на которую в среднем россияне тратят 41 минуту ежедневно. Ежемесячная активная аудитория игр — 1,55 млн человек у Gardenscapes и 1,56 млн у Homescapes, соответственно.

На третьем месте в рейтинге приложений для "залипания" — программа для чтения книг FBReader, на которую тратится 40 минут в день. На четвертом месте по длительности использования — приложение YouTube, на пятом – "Вконтакте", на шестом – Instagram.

Рейтинг составлен на основе данных пользователей в возрасте 12-64 лет из городов с населением более 100 тысяч жителей и охватывает первое полугодие 2019 года.