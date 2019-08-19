МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.

"Сергей сфокусируется на операционных вопросах — информационной безопасности, финансовом планировании и развитии финансовых технологий, выстраивании и автоматизации важных процессов. Также он продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до 2017 года должность операционного директора занимал Андрей Рогозов, сейчас он возглавляет "ВКонтакте". Позиция операционного директора оставалась вакантной.

"Два года назад Сергей присоединился к нам и помог улучшить многие процессы. Уверен, что в новой роли он успешно продолжит укреплять несколько ключевых для нас направлений", — приводятся в сообщении слова Рогозова.

"ВКонтакте" — российская социальная сеть. Запущена в 2006 году Павлом Дуровым. В настоящее время входит в холдинг Mail.Ru Group. Всего в ВК работают свыше 800 человек.