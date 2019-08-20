Чистая прибыль МТС по МСФО во II квартале снизилась на 11%
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО во втором квартале сократилась по сравнению с годом ранее на 11% — до 12,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении оператора. Снижение показателя обусловлено рядом учетных факторов 2018 года, связанных с улучшением кредитования, которых нет в отчетном периоде.
Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла на 9,4% — до 125,1 миллиарда рублей.
Без учета МТС Банка, результаты которого оператор начал консолидировать с третьего квартала, выручка составила 119,5 миллиарда рублей, увеличившись на 4,5%.
"Положительные результаты группы МТС во втором квартале 2019 года во многом обусловлены результатами, полученными в России вследствие роста пользования услугами передачи данных, роста потребления продуктов МТС Банка и других цифровых сервисов", — говорится в материалах МТС. На выручку также повлиял рост доходов от передачи данных на Украине вследствие активного развития 4G.
Скорректированный показатель OIBDA составил 56,1 миллиарда рублей, увеличившись на 4,1% (без учета МТС Банка — 54,5 миллиарда рублей, рост на 1,2%).
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190820/830253629.html