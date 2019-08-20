МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американская компания-производитель оптического оборудования Thorlabs приобрела стартап фонда "Сколково" Coda Devices, занимающийся оборудованием для химической и пищевой промышленности, а также для сферы охраны правопорядка, сумма сделки не разглашается, говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что Coda Devices производит устройства с использованием технологии другого резидента фонда — ООО "Инсидитек", которая позволяет идентифицировать до четырёх компонентов в смесях и их относительные концентрации менее чем за 15 секунд. Анализ при этом может быть выполнен через любой прозрачный материал, что позволяет не нарушать целостности упаковки и избежать контакта с потенциально ядовитыми веществами.

"Экспертиза и технологии Coda Devices позволят Thorlabs ярко заявить о себе на рынке раман-спектрометрии. Команда Coda Devices обладает уникальной технологией кодирующей апертуры и обширной экспертизой в области ее применения, а также в обработке и анализе сигнала. Thorlabs — компания с тридцатилетним опытом в сфере оптики и фотоники. Я уверен, что объединение этих знаний в общей команде позволит создать продукт, способный перевернуть рынок раман-спектрометрии", — приводятся в сообщении слова основателя Coda Devices Анатолия Конухова.

Coda Devices была основана в 2015 году. На базе её платформы работают более 250 устройств в 10 странах мира. Компания привлекла финансирование венчурного фонда Phystech Ventures, который фокусируется на инвестициях в технологические компании в области новых материалов, сенсорики, энергоэффективности, образовательных технологий и анализе "больших данных" (big data).

Компания Thorlabs была основана в 1989 году. Она занимается разработкой решений для промышленности, медицины и обороны. Компания также производит полупроводниковые лазеры, волоконно-оптические башни для получения оптических волокон из кварцевого и фторсодержащего стекла, реакторы установок эпитаксиального наращивания MBE/MOCVD, а также реализует в собственных магазинах оптомеханику и оптоэлектронику.