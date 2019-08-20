МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. МТС до конца 2019 года планирует оптимизировать свою розничную сеть, закрыв 300 салонов продаж, сообщила первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

По ее словам, по данным на конец второго квартала розничная сеть МТС насчитывала 5,88 тысячи салонов.

"До конца года мы планируем, ориентировочно, до 300 салонов оптимизировать", — сказала она журналистам.

По ее словам, МТС видит другие возможности на рынке, оператор возобновил сотрудничество со "Связным", поэтому имеет потенциал оптимизации розницы.

Галактионова также отметила, что МТС готовит проект по модернизации салонов. "Планы по преобразованию (салонов — ред.) у нас есть, и в этом году, я уверена, мы сможем представить уже реализованный план в ряде областей", — сказала она.