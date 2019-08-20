МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сбербанк разработал сервис, который поможет компаниям проверить потенциальных кандидатов при приеме на работу, данные будут анализироваться из проверенных и официальных источников, также будет учитываться поведение человека в социальных сетях, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк, расширяя комплекс услуг для корпоративных клиентов, разработал новый сервис "Проверка сотрудника". Он предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу", — сказано в сообщении.

В Сбербанке подчеркнули, что проверка производится только с согласия кандидата.

По данным банка, предпринимателям предоставляются сведения о действительности паспорта или временного удостоверения кандидатов, о наличии у них проблем с законом, штрафов, задолженностей — самый широкий спектр данных, позволяющих объективно оценить перспективы возможных деловых отношений.

Отмечается, что проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и так далее.