МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Мегафона" к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о признании недействительным решения службы о нарушении компанией антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

В середине мая ФАС признала Tele2, МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли компаниям с госучастием более выгодные условия тарифов смс-рассылок. Согласно данным картотеки арбитражных дел, "Мегафон" подал иск об отмене этого решения в июне.

"Суд удовлетворил иск компании. Но мы пока не ознакомлены с решением в полном объеме", — сообщили в ФАС, отметив, что решение об апелляции будет принято по итогам изучения полного решения суда.