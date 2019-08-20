МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Новейшая версия операционной системы для мобильных устройств Apple вышла с критической брешью в системе безопасности, хотя в предыдущей редакции iOS эта уязвимость была устранена, сообщает издание Forbes.

Операционная система iOS 12.4 для iPhone и iPad была выпущена компанией 22 июля.

По данным экспертов, в этой версии вновь появилась уязвимость, известная как SockPuppet, которую устранили в iOS 12.3 с ее выходом 13 мая.

Данная уязвимость в защите означает, что киберзлоумышленник с помощью вредоносного приложения может получить полный контроль над устройством Apple под управлением iOS 12.4.

Ожидается, что новая версия системы iOS 12.4.1 появится только через несколько дней, сообщает газета Guardian. Эксперты рекомендуют пользователям мобильных устройств Apple в течение этого времени соблюдать повышенную бдительность при скачивании программ и приложений на свой аппарат.