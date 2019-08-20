МОСКВА, 20 авг, — ПРАЙМ. Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

В этой ситуации Жэнь Чжэнфэй советует сотрудникам, недозагруженным на основной работе, сплотиться в "группы спецназначения" по разработке новых проектов. Тем, кто не сможет приносить компании больше пользы, могут снижать зарплату каждые несколько месяцев, а то и вовсе уволить.

Несмотря на это, основатель китайского технологического гиганта выразил уверенность, что Huawei будет процветать, а американские ограничения не нанесут ей ущерба. По его мнению, внесение компании в "черный список" США не окажет существенного влияния на бизнес компании, более того, благодаря этому она отказалась от неважных для себя американских продуктов.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Однако на этой неделе администрация США продлила на 90 дней лицензию Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий.



