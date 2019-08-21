МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Тинькофф", Сбербанк и Альфа-банк стали лидерами среди тридцати российских банков по степени цифровизации, сегодняшние лидеры технологической трансформации в перспективе 2-3 лет изменят расстановку сил в банковском сегменте и будут конкурировать за новый объем рынка, говорится в совместном исследовании компании-разработчика индивидуальных платежных решений VR_Bank и фонда "Сколково", имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".

По итогам работы банков за первое полугодие 2019 года был составлен рейтинг по их степени цифровизации. Рейтинг основан на данных четырех блоков: финансовые показатели, косвенно отражающие объем расходов кредитных организаций на IT, наличие онлайн-сервисов, доступных клиентам, количество установок и рейтинг приложений для физлиц в AppStore и GooglePlay и анализ качества и скорости обработки обращений в Facebook, "ВKoнтакте", Instagram. В выборку попали банки, которые входили в топ-30 по активам на 31 мая по данным ЦБ РФ. В случае с AppStore количество установок неизвестно, поэтому учитывалось количество отзывов на приложение.

"В России катастрофически не хватает отраслевой аналитики и отчетов с понятной методологией, вместе с VR_Bank мы решили исследовать банковский сектор с точки зрения их адаптаций к новым реалиям цифровой экономики…. Лидерами цифрового рейтинга стали партнеры фонда "Сколково" – "Тинькофф Банк" и Сбербанк", – приводятся в документе слова директора центра инноваций Finance & Blockchain фонда "Сколково" Павла Новикова.

В топ-10 банков по степени цифровизации также вошли Райффайзенбанк, "Ак Барс", Росбанк, ВТБ, "Русский Стандарт", банк "Санкт-Петербург" и банк "Уралсиб".

По мнению экспертов, банк "Санкт-Петербург" "имеет все шансы стать успешным прототипом перехода из классического формата в диджитал": на каждые 100 тысяч клиентов он имеет наименьшее число офисов на территории присутствия. Сбербанк, который заработал за шесть месяцев почти половину прибыли сектора, имеет самую низкую долю расходов на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2018 год. Причин этому может быть несколько, как особенности управленческой отчетности, так и то, что работа выполнялась в большей степени штатными специалистами, чем передавалась вендорам, говорится в документе.

"Именно сегодняшние лидеры технологической трансформации бизнеса в перспективе 2-3 лет изменят расстановку сил в банковском сегменте и будут конкурировать за новый объем рынка. Тренд к переходу с веб на мобильный доступ в банк происходит в течение последних пяти лет, при этом качество и перечень услуг, доступных в онлайне, у кредитных организаций до сих пор сильно разнится", — пишут авторы исследования.

По мнению финансового директора VR_Bank Романа Ромашевского, банки в 2019 году будут расширять собственные digital-команды с компетенциями бизнеса, IT и маркетинга, пониманием глобальной экономической повестки, а также привлекать финтех-компании для реализации стратегии ускоренного роста.