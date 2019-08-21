МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple уйти из Китая, следует из заявления американского лидера во время брифинга по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Я могу помогать таким американским компаниям, как Apple, очень короткий период времени, только до тех пор, пока они не сделают того, что должны: это, вероятно, уйти из Китая", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Кроме того, американский лидер добавил, что без его помощи у таких крупных корпораций, как Apple, были бы большие проблемы. "Если бы я не помог им, у них была бы большая проблема", — сказал президент.

По оценкам Трампа, Китай потерял 2 миллиона рабочих мест за последние полтора месяца, поскольку зарубежные компании перемещают свои производства из страны туда, где не действуют американские пошлины. "Они потеряли свыше 2 миллионов рабочих мест за очень короткий период времени, и они потеряют еще больше", — сказал президент.

В июне СМИ сообщили, что американская корпорация Apple будет производить в Китае новые компьютеры Mac Pro, которые до этого производились в США. Трамп позднее летом сказал, что, когда узнал о намерении Apple создать производство в Китае, не стал возражать, но предупредил, что ввезенные оттуда комплектующие будут облагаться пошлинами.