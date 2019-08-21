МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Facebook представила новую функцию, позволяющую пользователям видеть информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью. Речь в том числе идет о таргетированной рекламе.

"Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите", — говорится в сообщении в блоге Facebook.

Планируется, что функция будет вводиться постепенно. Первыми ее смогут опробовать пользователи в Ирландии, Южной Кореи и Испании.