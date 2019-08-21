МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сервис AliExpress начал работу в мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" (ВК) с полным ассортиментом маркетплейса, говорится в сообщении соцсети.

Сервис AliExpress разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети. "Не покидая ВК, пользователи смогут найти интересные товары, ознакомиться со всей информацией о них, оформить доставку и оплатить заказы", — отмечается в сообщении.

"Приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении "социальной коммерции". Вместе с AliExpress мы развиваем экосистему, где пользователи могут делиться своим опытом покупок и находить интересные товары", — приводятся в сообщении слова руководителя электронной коммерции ВК Ирины Денежкиной.

По ее словам, в будущем компании представят новый формат пользовательского контента в соцсети, который станет основой программы монетизации для авторов. Также план сотрудничества включает в себя уникальные предложения для продавцов и производителей товаров из России.

В июне Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и РФПИ объявили о подписании обязывающих документов о создании совместного предприятия. Стороны планируют запустить крупнейшего игрока на рынке электронной коммерции России, в том числе, за счет продуктовой интеграции с социальными сетями Mail.ru Group. Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года и позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВК.