МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский корабль "Союз МС-14" с первым человекоподобным роботом-космонавтом "Федором" (российская разработка) был выведен на околоземную орбиту. Об этом в четверг утром сообщается в трансляции на сайте Роскосмоса.

"Есть отделение пилотируемого транспортного корабля "Союз МС-14" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз 2.1а", — отмечается в эфире на сайте.

Во время запуска робот повторил знаменитую фразу первого космонавта в мире Юрия Гагарина:

"Поехали"

Отмечается, что с этого момента "Федор" может считаться космонавтом.

По международной классификации, астронавтом либо космонавтом называется тот, кто преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над планетой Земля.

Отделение корабля "Союз" с антропоморфным роботом "Федором" от ракеты произошло на высоте выше 200 километров.

После выхода на околоземную орбиту корабль возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС).

Время автономного полета продлится двое суток.

Сближение "Союза МС-14" с МКС и его причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента запланировано провести в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажа станции.

Стыковка "Союза" с МКС запланирована на 24 августа в 8.30 по Москве.