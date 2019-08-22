МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital приобретает контрольную долю платформы транспортных услуг YouDrive, которая в дальнейшем может быть передана в СП интернет-холдинга со Сбербанком, говорится в сообщении MRG.

Сумма инвестиций и точный размер приобретаемой доли не раскрывается. Актив не будет консолидирован в отчетности MRG: компания отобразит его в финансовой документации как выставленный на продажу (asset held for sale), уточняется в сообщении. В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive, возможна его передача в СП со Сбербанком.

"Развитие этого направления полностью соответствует стратегии анонсированной ранее O2O-платформы Mail.ru Group и Сбербанка, поэтому инвестиция может быть передана в совместное предприятие", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. На август 2019 года пользователям проекта доступно более 2,5 тысячи автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 тысяч в течение года.

YouDrive направит привлеченные средства на органический рост. Компания продолжит заниматься глубоким анализом данных и сконцентрируется на увеличении эффективности использования автопарка. Технологическое направление остается стратегическим приоритетом для YouDrive, в дальнейшем стороны планируют привлечь к работе над ним команду MRG Tech Lab. Как пояснили РИА Новости в MRG, Proxima Capital сможет поделиться своей экспертизой в финансовом лизинге и выстраиванию отношений с автопроизводителями.

"Инвестиция полностью соответствует нашей стратегии: она позволит развивать экосистему Mail.ru Group. Сделка также комплементарна целям совместной платформы со Сбербанком — каршеринг расширит предложение в сфере транспорта и поможет удовлетворить большинство потребностей пользователей в мобильности", — приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group (Россия) Бориса Добродеева.

"В первую очередь, мы сконцентрируемся на анализе данных и создании новых сервисов, доступных через наше приложение, чтобы решить главную задачу – найти баланс между эффективностью автопарка и удобством для пользователей", — отметил сооснователь, гендиректор YouDrive Борис Голиков.

В конце июля Mail.ru Group и Сбербанк объявили о создании СП, в которое войдут принадлежащие интернет-холдингу доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%) и принадлежащие банку 35% в компании Foodplex. MRG до закрытия сделки обеспечит консолидацию на СП 75% "Ситимобил". Стороны планируют инвестировать до 64 миллиардов рублей в СП при соблюдении ряда условий. Обязывающее соглашение о создании СП планируется подписать осенью после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.