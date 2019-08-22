МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сбербанк начал переговоры о покупке системы 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из них, именно собственники картографического сервиса вышли к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

2ГИС входит в топ-10 крупнейших холдингов рунета, согласно данным Mediascope. Ежемесячная аудитория в июне 2019 года составила 19,7 млн человек.

По данным РБК, разработчиком сервиса является новосибирская компания "Дубльгис". Основатель 2ГИС Александр Сысоев является гендиректором ООО "Дубльгис", учредителем которого выступает кипрская 2Gis Ltd.