СМИ: Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса 2ГИС
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сбербанк начал переговоры о покупке системы 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам одного из них, именно собственники картографического сервиса вышли к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.
2ГИС входит в топ-10 крупнейших холдингов рунета, согласно данным Mediascope. Ежемесячная аудитория в июне 2019 года составила 19,7 млн человек.
По данным РБК, разработчиком сервиса является новосибирская компания "Дубльгис". Основатель 2ГИС Александр Сысоев является гендиректором ООО "Дубльгис", учредителем которого выступает кипрская 2Gis Ltd.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190822/830259960.html