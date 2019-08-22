МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке сайтов, которые размещают личные данные пользователи соцсетей без их согласия, а затем требуют деньги за их удаление, сообщается на сайте ведомства.

Нарушения прав граждан были обнаружены на 18 интернет-ресурсах.

"Установлено, что владельцы сайтов размещали персональные данные пользователей социальных сетей, которые на момент рассмотрения Роскомнадзором обращений граждан были удалены либо были неактуальны. При этом по условиям правонарушителей удаление такой информации было возможно только за отдельную плату", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор обратился в суд с исковым заявлением о включении этих интернет-ресурсов в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных "для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".