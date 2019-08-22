МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Корпорация Apple на традиционной презентации в сентябре покажет три новых смартфона, пишет Блумберг. Новинки станут обновленными версиями моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Сообщается, что у гаджетов, которые агентство называет iPhone "Pro", будут тройные камеры, позволяющие захватить больше пространства в поле зрения объектива. Они смогут делать до трех фотографий одновременно и автоматически формировать из них лучший снимок. Новинка по качеству изображения сможет соперничать с традиционными камерами.

Качество видео, которое можно будет снять на смартфон, тоже улучшится. Apple добавила функцию редактирования роликов и добавления спецэффектов. Новые смартфоны оснастят быстрым процессором, который будет лучше передавать данные, связанные с дополненной реальностью. Помимо этого, в смартфонах улучшат систему Face ID и повысят водонепроницаемость.

Устройства могут поступить в продажу уже в сентябре. Их цена пока не называется. Кроме iPhone, публике представят планшеты iPad Pro, которые также получат обновленные процессоры и камеры. Еще одна новинка — ноутбук MacBook Pro с увеличенным экраном в 16 дюймов.



