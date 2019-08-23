МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования мобильной операционной системы для устройств Android, сообщается в заявлении, опубликованном на информационной странице компании.

Изменения вступят в ближайшее время, при выпуске обновлений ОС.

Как следует из заявления, новые версии ОС будут носить только цифровые обозначения вместо сочетания с полноценными названиями, как было принято в компании ранее.

Также в Google отметили, что до настоящего времени придерживались принципа наименования обновлений Android в алфавитном порядке по первой букве названий разнообразных сладостей. В качестве примера называются одна из версий ОС под названием Lollipop (леденец), другая — Donut (пончик). Последняя имела обозначение Pie (пирог). Но 10-ю версию ОС было решено назвать, отойдя от этого принципа.

Новой версией операционной системы (десятая по счету), по оценке компании, будут пользоваться 2,5 миллиарда человек.

Логотип операционной системы тоже подвергли изменениям. Главным отличием знака останется зеленый робот-андроид, но теперь на картинке будет видна только его голова.

Изменился фирменный шрифт и цветовая гамма. На логотипе в новой версии ОС надпись будет черного цвета, а не зеленого, как сейчас. По мнению разработчиков, это сделает шрифт более контрастным и читаемым.