МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел в четверг около 21.00 мск, об этом свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из России, Испании, США.

Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные жалобы связаны с входом в соцсеть (20%).