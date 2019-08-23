МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei считает, что торговые ограничения со стороны США могут снизить её доход более чем на 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер, передавая слова заместителя председателя Huawei Эрика Сю (Eric Xu) на пресс-конференции новых чипов в Шэньчжэне.

"Кажется, влияние будет чуть меньше. Но вы должны дождаться наших результатов в марте. Может произойти сокращение (продаж — ред.) более чем на 10 миллиардов долларов", — сказал топ-менеджер компании.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).