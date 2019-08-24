МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ для массового развития 5G будет делать упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона; сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц — он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовиками, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению этих частот для 5G.

Отвечая на вопрос, по какому теперь пути пойдет развитие 5G, замглавы Минкомсвязи сказал, что будет сделан упор на другой диапазон. "Для массового распространения нужен диапазон ниже 6 ГГц. Но вот сейчас упор на 4,4-4,99 ГГц. Здесь военные и другие силовики пошли навстречу и мы с ними согласовываем все необходимые параметры. По сути, диапазон 4,4-4,99 ГГц ничем не хуже, чем 3,4-3,8 ГГц, просто пока производители не совсем готовы для того, чтобы выпускать массовое оборудование в этом диапазоне", — сказал Иванов.

"К сожалению, мир, в основном идет на развитие 5G именно в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Но есть отдельные компании, которые выиграли конкурсы национальные свои (одна китайская компания, другая — японская), которые используют диапазоны, которые для России тоже приемлемы — это 4,4-4,99 ГГц. И мы надеемся, что наши отечественные производители также подтянутся, и мы сделаем базовые станции и другую необходимую инфраструктуру, в том числе, и радиочасть, в более высоком диапазоне", — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что России сейчас главное — не отстать в освоении технологии, поэтому нужно проводить тесты. По словам замминистра, для развертывания сетей в локальных зонах и для тестов подходят частоты 24,5-29,5 ГГц.

"Преимущества этого диапазона — громадное количество спектра, то есть высокие скорости, высокая монтированная емкость станций. Недостатки — сигнал очень быстро затухает и главное, что он не преодолевает препятствия. Для локальных зон он подходит, чтобы опробовать технологию — тоже", — сказал Иванов.