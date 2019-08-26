МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по приобретению банком 46,5% акций холдинга, говорится в совместном сообщении сторон.

"Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. Сбербанк инвестировал в капитал медиагруппы (cash-in инвестиции) — денежные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут девять человек: первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, гендиректор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская, CEO и основатель Era Capital Екатерина Лапшина и CEO Rambler Group Рафаэль Абрамян.

Сбербанк подписал с Rambler Group юридически обязывающие документы об инвестициях в капитал группы в конце апреля. Глава Сбербанка Герман Греф ранее отмечал, что часть средств будет направлена на выплату долга Rambler и после закрытия сделки долг компании будет полностью погашен. Стороны не раскрывают сумму сделки. В конце апреля зампред крупнейшего российского банка Александр Морозов отмечал, что сумма сделки по инвестициям Сбербанка в Rambler Group составит примерно 1% чистой прибыли банка за год.

Председателем совета директоров будет избран Лев Хасис. Должность предполагает ежегодное ротирование: следующим председателем совета директоров будет Александр Мамут. После закрытия сделки руководить Rambler Group в должности гендиректора продолжит Рафаэль Абрамян.