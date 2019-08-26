МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Группа юристов подала в суд на корпорации Samsung и Apple из-за превышения смартфонами этих производителей допустимого уровня излучения. Исковое заявление было направлено в пятницу, 23 августа, в окружной суд Северного округа штата Калифорния, сообщает Forbes.

Ранее газета Chicago Tribune опубликовала статью с исследованием, в ходе которого обнаружила, что популярные смартфоны Apple и Samsung нарушают установленные нормы по уровню излучения. Тестирование продуктов, на результаты которого ссылается издание, выявило превышение нормы (в некоторых случаях на 500%) в случае нахождения гаджета в кармане брюк или рубашки. Аутсайдером оказался iPhone 7 — по данным издания, уровень его излучения в два раза выше, чем указано в документации Apple.

Этим фактом уже заинтересовалась Федеральная комиссия по связи США (FCC), которая пообещала провести в ближайшие месяцы собственное тестирование, чтобы оценить возможный риск для пользователей. "Мы со всей серьезностью относимся к любым претензиям по поводу несоответствия стандартам радиочастотного излучения, поэтому проведем собственное тестирование телефонов на предмет соответствия правилам FCC", — заявил представитель ведомства Нил Грейс.

В свою очередь, обе компании заявили, что их продукция полностью соответствует всем нормам и требованиям FCC, а результаты исследования неточны.



