МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Акционеры египетской компании Global Telecom Holding SAE (GTH) одобрили ее делистинг с фондовой биржи Египта (EGX) после сделки с VEON, говорится в сообщении VEON.

"Ожидается, что указ о делистинге будет опубликован EGX в установленном порядке", — пишет компания.

В начале августа VEON Holdings B.V. ("дочка" телекоммуникационного холдинга VEON Ltd.) объявила о приобретении 42,31% акций египетского оператора GTH, сумма сделки — 9,725 миллиона египетских фунтов (приблизительно 587 миллионов долларов). По ее результатам VEON стала владельцем примерно 98,24% GTH. VEON намерена продолжить реструктуризацию GTH, а также предлагает приобрести практически все операционные активы GTH в Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Global Telecom Holding (GTH) — египетская телекоммуникационная компания, работающая в Африке и Азии под разными марками. Так, компания работает в Алжире под брендом Djezzy, Пакистане (Jazz), Бангладеше (Banglalink).

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).